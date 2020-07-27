У ресторана, решившего судиться с Навальным за сорванный банкет, впервые за 5 лет упала выручка

Владеющий рестораном "Армения" ООО "Анкор" оповестил уполномоченные органы о выручке: так, согласно финансовым отчетам за 2019 года, точка общепита заработала на 16,8% меньше, чем за всё время с момента открытия, - с 58,5 млн рублей до 48,7 млн, делятся "Открытые медиа".

Ресторан известен тем, что в прошлом году подал иск на сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и иных оппозиционных политиков, пытаясь возместить ущерб от сорванного из-за протестной акции в поддержку незарегистрированных депутатов Мосгордумы симпозиума.

Примечательно, но чистая прибыль "Армении" в прошлом году увеличилась в 569 раз: если в 2018 году общепит отчитался о заработанных 65 тысячах рублей, то уже в 2019-м кафетерий заработал 37 млн.

Напомним, в прошлом октябре Тушинский райсуд Москвы счел, что столичные оппозиционеры в лице Александра Соловьева, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова, Алексея Навального, Олега Степанова и Георгия Албурова сорвали банкет в ресторане "Армения", и постановил взыскать с них 241,5 тысяч рублей, передает "МБХ медиа".

Истец требовал взыскать упущенную выгоду из-за несостоявшегося мероприятия на 551 тысячу рублей. Общая стоимость банкета составляла 396 тысяч рублей, остальные недополученные 155 тысяч - это средний доход ресторана в выходной день.