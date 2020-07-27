Комздрав: Нагрузка на петербургские COVID-стационары снизилась на 80%

Руководитель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец оповестил о том, что перепрофилированным под прием COVID-больных городским стационарам стало "жить" намного легче: по его словам, их нагрузка снизилась на 80% по сравнению с пиковыми периодами. Своими наблюдениями глава ведомства поделился в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"С начала июля мы можем оптимистично смотреть в будущее. В течение прошлой недели ежедневно госпитализировалось меньше 200 человек. Это без малого на 80% меньше, чем в периоды пиковой нагрузки", - уведомил Лисовец.

"Торможение" темпов распространения коронавируса позволяет переоборудованным под борьбу с ним больницам постепенно возвращаться к привычному режиму работы.

Напомним, согласно данным на 27 июля, в городе на Неве COVID-19 с начала эпидемии подхватили свыше 30 тысяч человек, при этом 23 тысяч - излечились. Погибли при этом 1955 человек.

Добавим также, 16 июля стало известно о том, что пациентов из временного "ковидария" в "Ленэкспо" перевозят в Госпиталь для ветеранов войн: медперсоналу объявили о расформировании медучреждения из-за низкой нагрузки.

Во временном госпитале в "Ленэкспо" на тысячу мест лечили пациентов с легкой и средней формой течения коронавирусной инфекции. Переоборудование выставочного павильона под временный стационар обошлось городу в 600 млн рублей. Тем не менее в госпитале были проблемы, на которые жаловались пациенты: например, обрушился потолок, затем помещения затопило.