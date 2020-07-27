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27 июля, 20:53

Азовскую общеобразовательную школу огородили от мира колючей проволокой

фото ЗакС политика Азовскую общеобразовательную школу огородили от мира колючей проволокой

Общеобразовательную школу №3 в ростовском Азове обезопасили от вандалов с помощью колючей проволоки, которую по рекомендации охраняющего учебное заведение ЧОП натянули поверх обычного забора, делится "Медуза", ссылаясь на подчерпнутую из местных пабликов информацию.

В разговоре с "Открытыми медиа" замначальника азовского управления образования Ирина Баламутова пояснила, что "колючку" якобы установили в том месте, куда детям доступ закрыт.

"Это обратная, тыльная сторона, которая не просматривается камерами. Это от вандалов, которые стремятся отдохнуть на территории школы. Дети заходят в школу со стороны ворот, а на ту территорию у ребёнка вообще нет права заходить. Там ему делать нечего, это не спортивная площадка, не площадка перед входом в школу", - поделилась Баламутова.

Чиновница признала, что проволока "выглядит диковато", однако не смогла уточнить, почему выбор пал именно на такой тип защиты.

В руководстве школы ситуацию никак не прокомментировали.

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