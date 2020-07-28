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9:22

Губернатор Чукотки госпитализирован с пневмонией после контакта с заболевшим COVID-19

фото ЗакС политика Губернатор Чукотки госпитализирован с пневмонией после контакта с заболевшим COVID-19

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин сообщил в Instagram, что его госпитализировали с пневмонией после контакта с зараженным коронавирусом.

По словам Копина, кроме пневмонии, у него уже несколько дней держится высокая температура. "Взяли тест на вирус, жду результатов", - сообщил он.

"Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов", - добавил губернатор Чукотки.

Пока в России известно о более чем 818 тысячах случаев заражения коронавирусом, 13 тысяч человек умерли.  Чукотский автономный округ – на последнем месте в статистике по количеству заражений: всего 152 случая за все время эпидемии.

фото: instagram.com/romankopin

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