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9:47

Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус

фото ЗакС политика Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус

Бывшего корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова изолировали в СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на коронавирус, передает "Интерфакс" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

По предварительным данным, Сафронова изолировали в отдельной камере. Ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников сообщил, что у Сафронова появился один из симптомов коронавируса, и в таких случаях всегда переводят в отдельную камеру под особое наблюдение.

"Согласно инструкции, тест у него уже взяли. В целом, чувствует он себя нормально", - добавил Мельников.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

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