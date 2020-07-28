СМИ: Границы России с Евросоюзом останутся закрыты до середины августа

Евросоюз не станет включать Россию в обновленный список стран, с которыми сообщество собирается открыть границы, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Обновленный "белый список" стран Евросоюз опубликует в ближайшее время и затем пересмотрит его в середине августа. Источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС сообщил, что Россия пока в этот список не попадет, поскольку статистика по коронавирусу "говорит, что пока рано".

Границы между странами были закрыты из-за эпидемии коронавируса. Россия также закрыла свои границы для иностранцев, теперь с 1 августа возобновятся международные авиаперелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Ранее стало известно, что Финляндия, входящая в Евросоюз, точно не откроет границу с Россией до середины августа.