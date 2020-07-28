Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 5395 человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 395 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время эпидемии в статистику внесли 823 515 случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

150 пациентов признаны умершими от коронавируса за последний день, в общей сложности зафиксировано 13 504 летальных исхода за время эпидемии. Выписаны по выздоровлению за минувшие сутки 8 888 человек.

В Петербурге прибавилось 168 случаев заражения, в общей сложности насчитывается 30 975 заболевших в городе. 23 петербуржца за минувший день признаны умершими от коронавируса. В Ленобласти в статистику вписали 47 новых случаев, всего известно о 5 757 заболевших в регионе.

В Мурманской области число заболевших возросло до 9 791 человека (+164), в Архангельской – до 8 497 (+63), в Коми – до 5 185 (+41). В Новгородской области в статистику попали 3 690 зараженных жителей (+18), в Псковской – 3 633 (+15), в Калининградской – 2 821 (+16). В Вологодской области заболели всего 2 324 человека (+27), в Карелии – 2 179 (+9), в НАО – 265 (+1).