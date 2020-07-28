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10:55

Макаров поздравил петербургского омбудсмена Шишлова с днем рождения

фото ЗакС политика Макаров поздравил петербургского омбудсмена Шишлова с днем рождения

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова с 65-летним юбилеем, сообщили в ЗакСе.

Макаров заявил, что Шишлова "всегда отличали принципиальность, активная гражданская позиция, неравнодушное отношение к людям, их проблемам и трудностям". Он отметил, что "талант организатора, чуткость, ответственность, способность сплотить вокруг себя команду единомышленников" омбудсмена "общепризнаны и вызывают чувство глубокого уважения". Макаров пожелал Шишлову успехов в реализации планов, здоровья и благополучия.

28 июля Шишлову исполняется 65 лет. Он занимает пост уполномоченного по правам человека в Петербурге с 2012 года.


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