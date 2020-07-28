Зюганов считает, что митинги должны проводить только "авторитетные и уважаемые люди"

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов обозначил свою позицию относительно несанкционированных акций протеста в связи с неутихающими митингами в Хабаровске. Точка зрения главного коммуниста обладает двойственностью: с одной стороны, ему кажется, что власть совершенно не права, не ведя в достаточной мере конструктивного диалога с регионами, но, с другой стороны, хабаровские демонстрации полны различных деструктивных элементов. В представлении Зюганова, протесты должны выглядеть и организовываться иначе. Недопустимые антипримеры для него - предвыборные манифестации в Белоруссии, киеский майдан 2013-2014 годов и движение Black Lives Matter в США.

"Если власть и дальше будет бесчинствовать, призовем всех граждан выходить с акцией протеста, но эти акции должны быть организованные, мирные, достойные и профессиональные, чтобы не превратились в погромы и разрушение страны. Это должна быть консолидированная воля нормальных, авторитетных, уважаемых людей, а не та вакханалия, которая сегодня творится в Америке. Посмотри, что там творится. Там вот-вот страна заполыхает. Уже в крупнейших городах власть не в состоянии принять решение", - отметил политик в эфире "Эха Москвы".

Происходящее за океаном лидер КПРФ описал словами "перегрызлась головка", имея в виду раскол внутри властных элит. Повторения этого опыта, уверен он, России точно не нужно. В течение интервью Зюганов также неоднократно подчеркнул, что для него исключительно важна сменяемость власти, однако в Белоруссии, часто упоминавшейся в разговоре, сидящего у власти 26 последних лет руководителя ему почему-то хочется сохранить.