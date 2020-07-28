ФБК оштрафовали на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на "Навальный Live"

Симоновский суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента, передает "МБХ медиа".

Протокол по ст. 19.34 КоАП (нарушение закона об иноагентах) был составлен в отношении ФБК из-за отсутствия маркировки иноагента в YouTube-канале "Навальный Live". Юрист ФБК Александр Помазуев на заседании суда настаивал, что фонд не размещает никакой информации на этом канале, и этот ресурс финансируется из других источников.

Накануне за то же правонарушение суд оштрафовал на 100 тысяч рублей директора ФБК Ивана Жданова.