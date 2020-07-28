Из-за экологических проблем на территории "Норникеля" Матвиенко обратилась в Генпрокупатуру

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко составила письменное обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову, передает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу по верхней палате Федерального собрания Андрея Клишаса. Документ всецело посвящен экологической катастрофе в Норильске, случившейся в конце мая и получившей огласку в начале июня.

"Вопрос находится на личном контроле председателя Совфеда", - рассказал Клишас.

Напомним, что скандалы вокруг деятельности крупнейшего в мире производителя никеля не утихают как минимум с конца мая, когда в воды Норильска представители предприятия разлили свыше 20 тысяч тонн солярки. В июле разгерметизация трубы привела, в свою очередь, к выбросу в окружающую среду такого же количества авиационного топлива. Экологические происшествия невиданного прежде в Арктике масштаба привели к отставке мэра Норильска Рината Ахметшина, уголовному делу против него и назначении почти 150-миллиардной компенсации "Норникелю" за нанесенный природе ущерб.

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