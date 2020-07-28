"Акт неповиновения зафиксирован": В Кремле прокомментировали штраф Френкелю за инцидент с переломом руки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Дзержинского суда Петербурга оштрафовать корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля в общей сложности на 2,5 тысячи рублей по протоколам, составленные после инцидента на УИК № 2191 в конце июня, заявил, что этому предшествовало определенное расследование, передает ТАСС.

"Если я не ошибаюсь, там речь идет о неповиновении сотрудникам органов правопорядка. Акт неповиновения был зафиксирован", - заявил Песков.

При этом Песков сообщил, что у него нет информации о ходе расследования происшествия, в котором Френкелю сломали руку.

"Этой информацией я не располагаю, мы не ведем такие расследования", - сказал Песков.

Накануне Дзержинский суд вынес решения по трем протоколам, составленным на Френкеля: о неповиновении полиции, о вмешательстве в работу избиркома и о нарушении режима самоизоляции.

Напомним, 30 июня в разгар голосования Френкеля попытались выдворить с УИК № 2191, когда он прибыл осветить ситуацию с переносными урнами. Члены местной избирательной комиссии до этого два дня просили, чтобы им продемонстрировали переносную урну, с которой их коллеги уходили на надомное голосование, и избирательную документацию, но своего не добились.

Полицейские, пытавшийся вывести Френкеля с участка по просьбе председателя УИК Валентины Ландышко, сильно заломали ему руку, так, что сломали плечо. Тем же вечером журналиста прооперировали. По версии председателя УИК Валентины Ландышко, а также заместителя главы администрации муниципалитета "Дворцовый Округ" Дмитрия Абрамова, который находился на участке на правах наблюдателя и принимал участие в конфликте с Френкелем, корреспондент упал сам, а потом притворялся.