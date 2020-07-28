18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:55

"Акт неповиновения зафиксирован": В Кремле прокомментировали штраф Френкелю за инцидент с переломом руки

фото ЗакС политика "Акт неповиновения зафиксирован": В Кремле прокомментировали штраф Френкелю за инцидент с переломом руки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение Дзержинского суда Петербурга оштрафовать корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля в общей сложности на 2,5 тысячи рублей по протоколам, составленные после инцидента на УИК № 2191 в конце июня, заявил, что этому предшествовало определенное расследование, передает ТАСС.

"Если я не ошибаюсь, там речь идет о неповиновении сотрудникам органов правопорядка. Акт неповиновения был зафиксирован", - заявил Песков.

При этом Песков сообщил, что у него нет информации о ходе расследования происшествия, в котором Френкелю сломали руку.

"Этой информацией я не располагаю, мы не ведем такие расследования", - сказал Песков.

Накануне Дзержинский суд вынес решения по трем протоколам, составленным на Френкеля: о неповиновении полиции, о вмешательстве в работу избиркома и о нарушении режима самоизоляции.

Напомним, 30 июня в разгар голосования Френкеля попытались выдворить с УИК № 2191, когда он прибыл осветить ситуацию с переносными урнами. Члены местной избирательной комиссии до этого два дня просили, чтобы им продемонстрировали переносную урну, с которой их коллеги уходили на надомное голосование, и избирательную документацию, но своего не добились.

Полицейские, пытавшийся вывести Френкеля с участка по просьбе председателя УИК Валентины Ландышко, сильно заломали ему руку, так, что сломали плечо. Тем же вечером журналиста прооперировали. По версии председателя УИК Валентины Ландышко, а также заместителя главы администрации муниципалитета "Дворцовый Округ" Дмитрия Абрамова, который находился на участке на правах наблюдателя и принимал участие в конфликте с Френкелем, корреспондент упал сам, а потом притворялся.

МВД, СК и прокуратура объявили о проведении проверок. Об их результатах пока не сообщается.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:33 СМИ: Чиновников, актеров и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

27 июля, 20:58 Штраф в придачу к перелому

27 июля, 15:11 Журналиста Френкеля оштрафовали после того, как ему сломали плечо на избирательном участке

24 июля, 20:39 Координатора "Левого фронта" оштрафовали на 12 тысяч за участие в акции против "обнуления"

24 июля, 18:57 Полицейские обвинили Френкеля в скандале со скоплением граждан перед переломом руки на УИК № 2191

24 июля, 15:31 Петербургские полицейские расценили сбор подписей против изменения Конституции как митинг

23 июля, 19:01 Ставропольского "яблочника" уволили с работы после пикета против поправок к Конституции

23 июля, 16:59 Около 50 членов избиркомов подписались под открытым письмом о нарушениях на голосовании по Конституции

23 июля, 9:27 На Френкеля составили три протокола из-за инцидента в УИК с переломом руки

22 июля, 20:08 Члена УИК Чупрунова арестовали на 10 суток за неподчинение полицейским


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:50 Следователь ФСБ предложил Сафронову сделку в обмен на имена его источников

15:29 Два товарных поезда столкнулись и сошли с рельс в Купчино

14:55 Удальцов получил от суда 10 суток ареста и объявил голодовку

14:50 С начала года в России стали производить в 50 раз больше аппаратов ИВЛ

14:17 Радиоведущую Фельгенгауэр оштрафовали на 18 тысяч рублей за одиночный пикет

14:05 Муниципал: Горсуд отправил на пересмотр дело об отмене решений совета МО "Литейный округ"

13:59 КГИОП добивается уголовного дела против разрушителей старинной дачи в Шувалове

13:58 Муниципал: Должность замглавы МО "Малая Охта" сделали неоплачиваемой

13:50 Горсовет Норильска принял отставку мэра Рината Ахметчина

13:35 Ройзман усомнился в интеллектуальных способностях Дегтярева

13:29 Муниципал: Депутаты МО №72 сняли полномочия с главы ИКМО

13:26 Генпрокуратура добивается изъятия в доход государства имущества Арашукова на 1,5 млрд рублей

12:58 Москвичи подали в суд на Путина из-за карантинных выплат детям

12:55 "Акт неповиновения зафиксирован": В Кремле прокомментировали штраф Френкелю за инцидент с переломом руки

12:36 Вишневский и Резник потребовали у Беглова не сокращать работников культуры

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru