Генпрокуратура добивается изъятия в доход государства имущества Арашукова на 1,5 млрд рублей

Генпрокуратура подала гражданский иск к бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову и его семье об изъятии в доход государства имущества почти на 1,5 млрд рублей, передает ТАСС.

По словам представителей прокуратуры, проверка выявила несоответствие доходов Арашукова, его отца Рауля Арашукова и их родственников стоимости имеющегося у них имущества. Генпрокуратура направила иск в Верховный суд с ходатайством об изменении подсудности, считая, что объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно.

Арашуков находится в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Рауль Арашуков арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.