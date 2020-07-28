Ройзман усомнился в интеллектуальных способностях Дегтярева

Политик Евгений Ройзман оценил первые шаги на посту врио губернатора Хабаровского края командированного в регион члена ЛДПР Михаила Дегтярева. Поведение молодого "жириновца" бывший мэр Екатеринбурга оценивает более чем скептически, полагая, что московский назначенец совершает недальновидные и не слишком популярные поступки, и Ройзману не вполне ясно, на что рассчитывает чиновник.

"Его заявления – или его задача раздражать хабаровчан дальше, или он не понимает, что он говорит. И вот эти вот жесты, движения, подтягивание на турнике в количестве одного раза публичное, и так далее… Ну непонятно вообще, что из себя представляет человек", - рассудил уральский политик в авторской радиопрограмме.

По мнению Ройзмана, общение с населением, на которое Дегтярев пошел отнюдь не сразу по прибытии, происходило в "постановочном" формате, что тоже не добавляет политических очков новому начальнику. Между тем, настроения протестующих, с которыми у Дегтярева далеко не идеальное взаимопонимание, с каждым днем, по мнению экс-мэра Екатеринбурга, радикализуются: "лозунги очень жесткие".

"Любая фальшь будет заметна", - предрек Ройзман, заочно обращаясь к оппоненту.

Напомним, что из-за ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала по обвинению в убийствах хабаровчане выходят на несанкционированные многотысячные демонстрации уже больше двух недель в ежедневном режиме. Они требуют этапировать своего избранника в родной город и судить его с привлечением присяжных.