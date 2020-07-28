Горсовет Норильска принял отставку мэра Рината Ахметчина

Городской совет Норильска на внеочередной сессии принял отставку мэра города Рината Ахметчина, передает ТАСС.

На сессии присутствовали 26 из 35 депутатов. Все они единогласно проголосовали за прекращение полномочий Ахметчина. Также они все высказались за назначение вице-мэра Норильска Николая Тимофеева временно исполняющим обязанности главы города, других кандидатур не было.

О том, что Ахметчин решил уйти в отставку, стало известно 20 июля. Случилось это после скандала с разливом нефтепродуктов в мае и уголовного дела о халатности, заведенном на него.

фото: администрация Норильска