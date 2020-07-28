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Муниципал

13:58

Должность замглавы МО "Малая Охта" сделали неоплачиваемой

фото ЗакС политика Должность замглавы МО "Малая Охта" сделали неоплачиваемой

Местный совет МО "Малая Охта" на заседании вечером 28 июля исключил из штатного расписания должность заместителя главы муниципалитета. Видеотрансляцию заседания в своей группе "ВКонтакте" вели представители фракции "Яблоко".

Штатное расписание было сокращено с 14 до 4 человек. Причем после того как предложение об оптимизации было принято за основу должность замглавы еще оставалась оплачиваемой. С поправкой об ее исключении выступил бывший глава муниципального образования Дмитрий Монахов. "За" проголосовали 10 депутатов, в том числе сам Монахов и все представители "Яблока". 9 членов совета были против. 

Новое штатное расписание вступит в силу с 1 октября.

Помимо главы муниципального образования зарплату продолжат получать три сотрудники аппарата местного совета: руководитель структурного подразделения, главный специалист-юрист и специалист 1-й категории. На их содержание ежемесячно будет уходить 101,5 тысяч рублей.

Должность заместителя главы "Малой Охты" с 2012 года занимает единоросс Андрей Степанов. Он также начал временно исполнять обязанности руководителя муниципалитета после того как эту должность в июле оставил Монахов.

Дата выборов нового руководителя муниципалитета пока не назначена. Депутаты от "Яблока" предлагали провести голосование 27 июля, но вопрос не был включен в повестку.

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