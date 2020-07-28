С начала года в России стали производить в 50 раз больше аппаратов ИВЛ

Отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимых для лечения тяжелой формы коронавируса, в России стали производить с начала 2020 года в 50 раз больше, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова. В абсолютных цифрах показатель вырос с 60 до 3000 штук, выпускаемых ежемесячно. По словам чиновника, столь серьезной мобилизации промышленного производства не демонстрировалось даже в годы Великой Отечественной войны.

По оценке Чемезова, успехи наблюдаются и в деле производства иной продукции, которым занята его структура - такой, как маски, перчатки, санитайзеры и тепловизоры.

"Растет доля наших медицинских изделий: сегодня на рынке занимает порядка 10 процентов. Совсем недавно мы были практически близко к нулю", - оценил актуальную картину высокопоставленный госслужащий.

Отметим, что с начала пандемии коронавируса, пришедшегося на март, в России зарегистрировали свыше 823 тысяч случаев инфицирования COVID-19 и 13504 случаев летальных исходов граждан, подхвативших коронавирус.