Два товарных поезда столкнулись и сошли с рельс в Купчино

Во Фрунзенском районе столкнулись два товарных поезда, один из машинистов пострадал, передает телеканал "78".

Видео происшествия опубликовало "Купчино 24" в Instagram. На кадрах видны пострадавшие локомотивы грузовых поездов. По предварительным данным, машинист одного из поездов заснул и при столкновении получил травмы, после чего был госпитализирован.

В управлении МЧС по Петербургу сообщили, что столкнулись два грузовых поезда у железнодорожной станции "Купчинская", и оба состава сошли с рельс. Управление на транспорте МВД России по СЗФО начало проверку по факту происшествия, сообщил, что сигнал об инциденте поступил в 14:47. По данным правоохранителей, составы были без груза.

Обновлено 15:38 В РЖД заявили, что с рельс сошли два грузовых электровоза и один порожний вагон, угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов инцидент не повлиял. По данным РЖД, никто не пострадал.

фото: скриншот видео