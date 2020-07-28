Экс-фигурант "московского дела" Миняйло требует извинений прокуратуры через суд

Бывший фигурант "московского дела" Алексей Миняйло обратился в Тверской суд Москвы с жалобой на то, что прокуратура не принесла извинений за незаконное уголовное преследование, передает "МБХ медиа".

По словам Миняйло, иск о бездействии прокуратуры он решил подать "в гражданско-воспитательных целях, чтобы правильный закон соблюдался". "Возвели напраслину — надо извиниться", - пояснил активист.

В жалобе указано, что прокуратура уже "почти год" не приносит извинений в связи с прекращением дела в отношении Миняйло. В связи с этим активист требует признать бездействие генпрокурора Игоря Краснова и обязать прокуратуру принести извинения.

В феврале Тверской суд постановил выплатить Миняйло 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, в 10 раз снизив сумму его изначальных претензий.

Миняйло арестовали из-за несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля 2019 года: при этом в самом мероприятии он так и не успел поучаствовать, так как его задержали незадолго до начала событий. Несмотря на это, он стал фигурантом дела о "массовых беспорядках": в сентябре его освободили, сняв все уголовные обвинения.