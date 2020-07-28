18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:29

Экс-фигурант "московского дела" Миняйло требует извинений прокуратуры через суд

фото ЗакС политика Экс-фигурант "московского дела" Миняйло требует извинений прокуратуры через суд

Бывший фигурант "московского дела" Алексей Миняйло обратился в Тверской суд Москвы с жалобой на то, что прокуратура не принесла извинений за незаконное уголовное преследование, передает "МБХ медиа".

По словам Миняйло, иск о бездействии прокуратуры он решил подать "в гражданско-воспитательных целях, чтобы правильный закон соблюдался". "Возвели напраслину — надо извиниться", - пояснил активист.

В жалобе указано, что прокуратура уже "почти год" не приносит извинений в связи с прекращением дела в отношении Миняйло. В связи с этим активист требует признать бездействие генпрокурора Игоря Краснова и обязать прокуратуру принести извинения.

В феврале Тверской суд постановил выплатить Миняйло 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, в 10 раз снизив сумму его изначальных претензий.

Миняйло арестовали из-за несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля 2019 года: при этом в самом мероприятии он так и не успел поучаствовать, так как его задержали незадолго до начала событий. Несмотря на это, он стал фигурантом дела о "массовых беспорядках": в сентябре его освободили, сняв все уголовные обвинения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

27 июля, 20:01 У ресторана, решившего судиться с Навальным за сорванный банкет, впервые за 5 лет упала выручка

16 июля, 12:58 Активист Котов оспорил в суде дисциплинарные взыскания в колонии

15 июля, 16:23 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фигуранта "московского дела", швырнувшего урной в ОМОН

14 июля, 19:26 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова

6 июля, 14:14 Фигуранта "московского дела" Лесных ударили в СИЗО электрошокером в пах за незнание правил уборки

23 июня, 12:51 Суд отклонил жалобу на СК девушки, которую полицейский ударил в живот на митинге

23 июня, 11:49 Котова отправили в ШИЗО после того, как он не поздоровался с сотрудником колонии

19 июня, 17:21 Защита Егора Жукова обжаловала его приговор в кассационном суде

27 мая, 13:59 Прокуратура извинилась перед бывшим фигурантом "московского дела"

22 мая, 15:22 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу блогера Синицы, осужденного за твит о детях силовиков


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:57 Кабмин хочет засекретить госзакупки "Роскосмоса"

20:34 Чиновники Ленобласти займутся цифровизацией экономики совместно с Tele2

19:53 Шестун начал очередную голодовку в СИЗО

19:32 В отличие от Лукашенко Путин до сих пор не перенес на себе коронавируса

18:58 Директора ФБК Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей за отказ удалять фильм о Медведеве

18:51 СМИ: Россия может возобновить полеты в Венгрию, ОАЭ, Южную Корею и на Мальдивы

18:35 За 40 минут ливня в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков

18:30 В Петербурге появится научный центр по переработке органических отходов

17:59 Навальный обнародовал свои доходы

17:55 Столкновение товарных поездов в Купчино обернулось уголовным делом

17:34 Эсеры внесли законопроект, обязывающий государство оплачивать сиротам съемное жилье

17:14 Осужденному за коррупцию экс-главе Коми Гайзеру предъявили новое обвинение

16:59 Ходорковский: Дегтярев - это очень старый ход Кремля

16:54 Три участника Первомайского шествия 2019 года требуют денежной компенсации от полиции за задержания

16:32 Глава СПЧ объяснил хабаровские протесты недоверием людей к силовикам

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru