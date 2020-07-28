18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:32

Глава СПЧ объяснил хабаровские протесты недоверием людей к силовикам

фото ЗакС политика Глава СПЧ объяснил хабаровские протесты недоверием людей к силовикам

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев связал хабаровские протестные демонстрации, начавшиеся после ареста губернатора региона Сергея Фургала, с дефицитом у российской правоохранительной системы авторитета в глазах социума в целом. Делать крайним в данной ситуации врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, по мнению общественника, неверно.

"Краю нужен руководитель? Нужен. Куда деваться? Ну вот, решили отправить Дегтярева. Кому-то он нравится, кому-то нет... Здесь проблема недоверия, она не решится ни Дегтяревым, ни в ближайшие месяцы и даже годы. Есть проблема недоверия, в частности в Хабаровском крае, к правоохранительным органам", - приводит его слова "Интерфакс".

При этом Фадеев подчеркнул, что не стал бы инкриминировать Фургалу на месте СК столь серьезные вещи, как организацию убийств, если бы не был на сто процентов уверен в их обоснованности.

Такое же недоверие к силовикам, по его мнению, стоит и за протестами в среде работников СМИ, которые не согласны с арестом по обвинению в государственной измене журналиста Ивана Сафронова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:57 Кабмин хочет засекретить госзакупки "Роскосмоса"

20:34 Чиновники Ленобласти займутся цифровизацией экономики совместно с Tele2

19:53 Шестун начал очередную голодовку в СИЗО

19:32 В отличие от Лукашенко Путин до сих пор не перенес на себе коронавируса

18:58 Директора ФБК Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей за отказ удалять фильм о Медведеве

18:51 СМИ: Россия может возобновить полеты в Венгрию, ОАЭ, Южную Корею и на Мальдивы

18:35 За 40 минут ливня в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков

18:30 В Петербурге появится научный центр по переработке органических отходов

17:59 Навальный обнародовал свои доходы

17:55 Столкновение товарных поездов в Купчино обернулось уголовным делом

17:34 Эсеры внесли законопроект, обязывающий государство оплачивать сиротам съемное жилье

17:14 Осужденному за коррупцию экс-главе Коми Гайзеру предъявили новое обвинение

16:59 Ходорковский: Дегтярев - это очень старый ход Кремля

16:54 Три участника Первомайского шествия 2019 года требуют денежной компенсации от полиции за задержания

16:32 Глава СПЧ объяснил хабаровские протесты недоверием людей к силовикам

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru