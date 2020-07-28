Ходорковский: Дегтярев - это очень старый ход Кремля

Политик Михаил Ходорковский сформулировал свое отношение к назначению врио губернатора Хабаровского края фигуры Михаила Дегтярева из ЛДПР, которая вызывает споры в обществе и встречает резкое неприятие у значительной части уличных демонстрантов. Для эмигранта этот жест выглядит как один из излюбленных приемов федерального центра при нынешнем президенте, содержащий в себе элементы "троллинга" и явного неуважения. Владимир Путин, по убеждению Ходорковского, воспринимает сограждан как "стадо баранов", не имеющее никакой политической субъектности.

"А если есть проблема, то говорить с этими баранами смысла нет, надо договариваться с тайными организаторами. Поэтому чтобы решить проблему с хабаровскими протестами, московская власть говорит не с протестующими, а с Жириновским. "Мы еще одного твоего назначим, а ты народ с улицы уведи". Это не новый ход Путина, а его неуважение к народу, это его непонимание, что у людей есть своя воля", - рассудил экс-глава компании ЮКОС на своем YouTube-канале.

Напомним, что Дегтярев известен как депутат Госдумы, предлагавший, в частности, перекрасить Кремль в белый цвет, отменить хождение доллара и запретить гомосексуалистам становиться донорами крови.

Напомним, что арестованный Сергей Фургал, предшественник Дегтярева, за которого продолжают выходить на площадь манифестанты, на выборах 2018 года победил конкурента-единоросса. Президент уволил его за "утрату доверия". Местные граждане, третью неделю подряд не расходящиеся с улиц, требуют этапировать своего избранника из Москвы в Хабаровск.