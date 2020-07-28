Осужденному за коррупцию экс-главе Коми Гайзеру предъявили новое обвинение

Следственный комитет предъявил бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру новое обвинение – в превышении должностных полномочий с ущербом более чем в 8,7 млн рублей, сообщили в СК.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (организация превышения должностных полномочий). Это дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и другие фигуранты уже осуждены.

По версии следствия, Гайзер в 2013 – 2014 годах дал главе МО ГО "Сыктывкар" Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них жилых домов в интересах компании, принадлежащей знакомому экс-главы региона. Ущерб бюджету муниципального образования следователи оценили в более чем 8,7 млн рублей.

Гайзера приговорили к 11 годам колонии в 2019 году, признав виновным в получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Тогда же ему был назначен штраф в 160 млн рублей.

Дело в отношении Гайзера завели в 2015 году. Ему и сообщникам вменяли попытку завладеть государственным имуществом, ущерб бюджету Коми следователи оценили в 3,5 млрд рублей. По версии следствия, они за 10 лет похитили, в частности, акции "Птицефабрики Зеленской".