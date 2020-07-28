Навальный обнародовал свои доходы

Политик Алексей Навальный отчитался о своих доходах за 2019 год, сделав это в ходе словесной пикировки в социальных сетях с журналисткой государственного телеканала Russia Today Екатериной Винокуровой. Из документа следует, что за отчетный период Навальный заработал 5,44 млн рублей (что соответствует около 453 тысячам рублей в месяц) и уплатил в качестве налогов 326,4 тысячи рублей.

Политик напомнил, что не присваивает себе пожертвования, которыми поддерживает его деятельность и производство YouTube-канала преданная аудитория, и что зарабатывает как индивидуальный предприниматель, оказывая юридические услуги.

"Как вы знаете, я не размещаю рекламу, хотя в инстаграме легко мог бы зарабатывать как минимум столько же", - добавил Навальный.

К каналу RT у оппозиционера накопились претензии давно: по его мнению, члены редакции получают незаслуженно большие зарплаты из государственного бюджета, выпуская при этом контент сомнительного качества. Отдельной критике регулярно подвергается главный редактор Маргарита Симоньян.

Отметим, что на прошлой неделе Навальный объявил о ликвидации основанного им в 2011 году Фонда борьбы с коррупцией, на которую он пошел из-за финансовых затруднений, вызванных многомиллионным иском близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина.