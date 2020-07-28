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18:35

За 40 минут ливня в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков

фото ЗакС политика За 40 минут ливня в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков

В Петербурге менее чем за час ливня выпала почти половина месячной нормы осадков, сообщили в Смольном.

При среднем значении за июль 80 мм осадков всего за 40 минут ливня в южных районах города выпало 30 мм. Из-за этого подтопило Пулковское шоссе в районе развязки с КАД, а также перекресток Парашютной улицы и улицы Репищева. Всего "Водоканал Петербурга" получил 109 заявок, над устранением подтоплений работают 53 бригады.

Петербургское управление МЧС предупреждает о том, что ливни пройдут и 29 июля. В ночь на этот день ожидаются местами ливни, грозы, ветер порывами 15-20 м/с.

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