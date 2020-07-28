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19:32

В отличие от Лукашенко Путин до сих пор не перенес на себе коронавируса

фото ЗакС политика В отличие от Лукашенко Путин до сих пор не перенес на себе коронавируса

Белорусский президент Александр Лукашенко признался, что перенес коронавирусную инфекцию нового типа "на ногах", в легкой бессимптомной форме, о чем написало информагентство БелТА. По мнению лидера нации, переболев инфекцией, он вошел в "золотой фонд" страны. В ответ российское руководство поспешило выступить со своим заявлением на эту тему.

"У президента все нормально со здоровьем", - лаконично ответил "Интерфаксу" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В последний раз оба лидера лично встречались 30 июня.

Примечательно, что Белоруссия - одна из немногих стран, где не вводилось практически никаких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее, белорусы продолжают инфицироваться COVID-19 и умирать с инфекцией.

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