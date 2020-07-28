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19:53

Шестун начал очередную голодовку в СИЗО

фото ЗакС политика Шестун начал очередную голодовку в СИЗО

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, более двух лет содержащийся в столичном следственном изоляторе по обвинению в крупном мошенничестве, объявил о старте новой протестной голодовки, передает издание "МБХ Медиа" со ссылкой на его супругу Юлию. Шестуны недовольны судьей и назначенным ей плотным графиком заседаний.

"Прежде всего, после пандемии она заявила, что будет сначала три дня в неделю рассматривать [дело], а с прошлой недели у нас было четыре заседания подряд. Для Александра Вячеславовича это, прежде всего, физически тяжело", - пояснила Юлия Шестун.

В бытность свою чиновником, согласно версии следствия, Шестун совершал махинации с земельными участками на десятки миллионов рублей. Арестовали его вскоре после того, как он присоединился к экологическим протестам в Московской области. Продолжая полностью отрицать вину, он считает себя поплатившимся за свою борьбу с так называемой "мусорной мафией". За все время предварительного заключения Шестун уже не раз подолгу голодал.

Отметим, что сегодня, 28 июля объявил о начале голодовки другой политик, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, получивший 10 суток административного ареста за призывы к участию в запрещенной демонстрации.

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