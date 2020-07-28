Кабмин хочет засекретить госзакупки "Роскосмоса"

Российское правительство опубликовало проект правового документа, согласно которому организация "Роскосмос" может быть избавлена от необходимости совершать государственные заказы публично и через официальный сайт госзакупок. Инициативу предложил премьер-министр Михаил Мишустин.

В мотивировочной части утверждается, что зарубежные государства мониторят контракты "Роскосмоса" и вычисляют предприятия, внесенные в санкционные списки. В случае принятия документа процедура определения подрядчиков может стать закрытой, а также могут стать закрытыми для общего доступа контракты на исследование и использование космического пространства, создание космических материалов и космических технологий, ремонт и утилизацию космической техники.

Отметим, что нынешним летом "Роскосмос" чаще всего появляется в новостях как место работы бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого арестовали в рамках дела о государственной измене. Против его преследования активно и пока безуспешно протествует медиасообщество, требуя, чтобы и материалы дела, и судебные заседания стали открытыми. 30-летнему Сафронову за разглашение некоей государственной тайны грозит до 20 лет лишения свободы.