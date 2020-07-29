Количество заражений россиян коронавирусом подобралось к 829 тысячам

Согласно обновленной информации, предоставленной оперативным штабом, за минувшие сутки COVID-19 был выявлен у ещё 5475 россиян в 84 регионах, соответственно, общее количество зараженных с начала эпидемии составляет 828 990 человек.

Новых летальных исходов зарегистрировано 169, всего скончались 13 673 заразившихся.

Выздоровели ещё 8116 человек, таким образом, с начала пандемии излечились 620 333 гражданина.

В Петербурге зафиксировано 165 новых случаев (всего - 31 140), вылечились ещё 75 инфицированных (всего - 23 199), погибли 23 (всего - 2001).