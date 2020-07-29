На петербургском кладбище разрушили десятки надгробий

На кладбище, расположенном на проспекте Александровской фермы в юго-восточной части Петербурга, обнаружились множественные разрушения: поврежденными оказались тридцать надгробий. Сообщение появилось от пресс-службы петербургского главка полиции со ссылкой на работника, обслуживающего объект. Полицейские проверяют всю полученную информацию по теме и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что вдоль проспекта, соединяющего Невский и Фрунзенский районы, расположены два подобных объекта - кладбище Памяти жертв 9 января и Еврейское кладбище. Под другими названиями они появились на этой территории во второй половине XIX века.