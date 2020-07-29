18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:46

Представитель партии "Родина" Шинкаренко отказался от участия в выборах губернатора Ленобласти

фото ЗакС политика Представитель партии "Родина" Шинкаренко отказался от участия в выборах губернатора Ленобласти

Кандидат от партии "Родина" в губернаторы Ленинградской области Валерий Шинкаренко на пресс-конференции 29 июля заявил, что отказывается от участия в выборах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Он уточнил, что накануне уже забрал заявление о выдвижении из избирательной комиссии Ленобласти. Причина такого решения - невозможность пройти муниципальный фильтр, пояснил Шинкаренко. 

Член политсовета "Родины" в регионе Дмитрий Жвания добавил, что их кандидату удалось собрать 86 подписей. Получить все необходимые автографы муниципальных депутатов честно и собрать их за выделенный на кампанию срок невозможно, заявил Жвания. 

По словам Шинкаренко, не только у "Родины" проблемы с муниципальным фильтром. Он уточнил, что, по информации партии, аналогичные проблемы у коммунистической партии.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:15 Милонов выступает за запрет продажи алкоголя по воскресеньям

15:48 Памфилова недовольна ответами на жалобы, связанные с плебисцитом по Конституции

15:14 После железнодорожной аварии в Купчино возобновили регулярное движение поездов

14:55 Туроператоры перечислили страны, готовые в ближайшее время "открыться" для россиян

14:38 Муниципал: Полицейские задержали замглавы МО "Гавань" Кузина

14:25 Петербургских другороссов оштрафовали за акцию против свалки в Шиесе

13:57 Из-за штормового предупреждения в Петербурге закрыли сады и скверы

13:56 Кремль надеется на скорейшее завершение протестов в Хабаровске

13:22 Муниципал: Дело об отмене результатов выборов в МО "Московская застава" отложили до сентября

13:21 Под Минском задержали 32 сотрудника иностранной ЧВК

13:18 В Комсомольске-на-Амуре задержали поддерживавших Фургала демонстрантов

12:54 В Петербурге задержали несколько мигрантов по делу о терроризме

12:36 Осенние выборы в Архангельске и Коми пройдут в течение трех дней

12:32 Глава псковского Облизбиркома анонсировал высококонкурентные выборы

12:10 Больше половины жителей Ленобласти в начале весны считали важной интеграцию региона с Петербургом

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru