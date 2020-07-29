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Поправки в Конституцию

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11:59

"Развожу руками от удивления": Памфилова не понимает критиков трехдневного голосования

фото ЗакС политика "Развожу руками от удивления": Памфилова не понимает критиков трехдневного голосования

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, обсуждая новую электоральную "опцию" в виде возможности голосовать три дня на любых выборах, выражает недоумение и "разводит руками от удивления" в связи с критикой нового формата. В ее представлении, Россия перенимает успешный опыт западных стран и модернизирует систему выборов, тогда как оппоненты устраивают необоснованную "информационную истерику".

"В половине стран Европы проходят выборы досрочно, во всем мире, во многих странах - и не только на протяжении трех дней, и безотносительно пандемии. Традиционно месяцами там проходит досрочное голосование - и никто не делает удивленных лиц, никто не впадает в истерику, никто не выдвигает таких тезисов, что это все специально", - приводит ее слова РИА "Новости".

По словам Памфиловой, сентябрьские выборы будут максимально благоволить эффективному наблюдению на всех стадиях процесса. Если же наблюдателей по тем или иным причинам окажется недостаточно, то в этом, считает чиновница, есть и вина гражданского общества, которое недостаточно мотивирует своих представителей.

"И не надо прикрывать политическую немощь свою истериками по поводу возможных фальсификаций", - произнесла глава ЦИК, имея в виду, что не стоит забывать о презумпции невиновности.

Напомним, что одобренный депутатами Госдумы и Центризбиркомом законопроект позволяет голосовать на различных придомовых территориях в течение трех суток, что уже было апробировано на плебисците по поправкам в Конституцию.

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