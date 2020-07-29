Минпромторг намерен оборудовать отечественные авто алкозамками

Минпромторг собрался интегрировать в российские автомобили алкозамки, которые не позволяют транспортному средству заводиться в случае выявления паров спиртного, уведомляет "Коммерсант".

До конца текущего года министерство намерено разработать "концепцию внедрения в массовое потребление" алкозамков в ТС. Ведомство планирует "стимулировать массовое внедрение алкозамков в серийные модели", поощряя автопроизводителей дополнительными баллами за установку замков российского производства.

Стоимость прибора - от 25 до 120 тысяч рублей, поэтому, считают опрошенные "Ъ" эксперты, после внедрения алкозамков стоимость авто существенно вырастет.

На прошедшее некоторое время назад совещание по вопросу установки замков Минпромторг пригласил представителей ООО "Научно-производственная фирма „Мета"" (производитель оборудования для ТО, алкотестеров), Научно-производственного предприятия ИТЭЛМА (поставщик запчастей для автозаводов), ООО "Омега" (разработчик информационных систем), АО "НИИМА „Прогресс"" (производитель микроэлектроники), при этом готовое устройство за 79 тысяч рублей есть только у компании "Мета" - у конкурентов цены заметно выше.

Примечательно, но разработка последней фирмы может давать сбои, реагируя не только на алкоголь, но и духи, жидкость для полости рта и лосьон после бритья.