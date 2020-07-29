Больше половины жителей Ленобласти в начале весны считали важной интеграцию региона с Петербургом

Директор "Института современного государственного развития" Дмитрий Солонников на пресс-конференции 29 июля представил результаты социологического исследования об отношении жителей Ленинградской области к интеграции с Петербургом, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Солонников сообщил, что 60% опрошенных жителей Ленобласти считают вопрос объединения регионов важным. Только 11% высказались негативно об идее интеграции. Остальная часть опрошенных не определилпсь, рассказал Солонников. По его словам, больше всего за интеграцию выступают жители населенных пунктов рядом с Петербургом.

Солонников добавил, что улучшения от интеграции ждут 65% опрошенных жителей Ленобласти, а негативные ожидания у 6% населения. В основном, респонденты ожидают улучшения медицинского обслуживания и увеличения социальных выплат, заявил директор института. Он добавил, что для молодежи важно получение статуса жителя Петербурга.

Солонников уточнил, что исследование проводилось до пандемии коронавируса - в феврале-марте 2020 года. Ранее представить результаты опроса из-за ограничений было невозможно, добавил руководитель института. Сейчас же результаты могли исказиться - возможно следует провести новое исследование, считает Солонников.