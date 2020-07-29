Глава псковского Облизбиркома анонсировал высококонкурентные выборы

Секретарь псковского Облизбиркома Сергей Ковальчук, публично выступая на тему предстоящих сентябрьских выборов в регионе, заметил, что уже сегодня можно назвать их в высшей степени конкурентными, передает "Псковская лента новостей". Выборы пройдут в собрания депутатов трех муниципальных районов, а еще в двух районах состоятся довыборы.

На выборах в три муниципалитета будут представлены восемь политических организация: ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, "Яблоко", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Партия социальной защиты" и "Партия роста". В одномандатных округах, по словам чиновника, также ожидается большая соревнователях: между собой поборются от трех до семи кандидатов. При этом из 77 зарегистрированных кандидатов по 18 одномандатным округам только пятеро идут как самовыдвиженцы.

Отметим, что сентябрьское голосование, возможно, будет проводиться в три дня, поскольку депутаты Госдумы и Центризбирком уже удобрили соответствующий законопроект. По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, это удобно и современно, а критики новых правил устраивают не совсем адекватную ситуации "истерику".