Осенние выборы в Архангельске и Коми пройдут в течение трех дней

Избирательная комиссия Архангельской области приплюсовала ещё 2 дня к голосованию по выборам главы региона, которые пройдут 13 сентября текущего года.

Согласно порядку досрочного голосования избирателей, при проведении выборов в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, утверждённым ЦИК России, электоральный процесс состоится также 11 и 12 сентября.

Аналогичное решение утвердила и избирательная комиссия республики Коми, где в сентябре, помимо выборов главы региона, пройдут выборы депутатов Госсовета Коми VII созыва.

Напомним, что одобренный депутатами Госдумы и Центризбиркомом законопроект позволяет голосовать на различных придомовых территориях в течение трех суток, что уже было опробовано в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию.