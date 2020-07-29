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13:18

В Комсомольске-на-Амуре задержали поддерживавших Фургала демонстрантов

фото ЗакС политика В Комсомольске-на-Амуре задержали поддерживавших Фургала демонстрантов

Правоохранители задержали жителей Комсомольска-на-Амуре, вышедших на акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, уведомил "МБХ медиа" координатор "Открытой России" Сергей Наумов. В автозаках оказались как минимум трое.

"Эти активисты ходят каждый день на митинг к зданию администрации города. Сегодня к нам приехал Дегтярев, может это с этим связано. К участникам митинга пришла толпа полицейских и начала проверять документы, сейчас задержанных доставили в отдел полиции", - пояснил Наумов.

По сведениям "ОВД-Инфо", в числе задержанных - Светлана Дильман и ее сын Евгений. По словам женщины, её сына побили, а уже в отделе под давлением заставили подписать какие-то бумаги.

Уже более двух недель хабаровчане выходят на акции протеста в поддержку арестованного по обвинению в убийствах 15-летней давности экс-губернатора края Сергея Фургала. Демонстранты требуют возвращения бывшего регионального "начальника" на родину и открытого суда над ним.

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