Полицейские задержали замглавы МО "Гавань" Кузина

Заместителя главы муниципального образования "Гавань" и координатора "Открытой России" Сергея Кузина 29 июля задержали для составления протокола за участие в акции в рамках кампании "НЕТ", прошедшей 15 июля. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам замглавы муниципалитета.

Его остановили недалеко от места работы около 14-30 и предложили проехать в 28 отдел полиции для составления протокола.

- Какая именно статья мне вменяется, мне не сообщили, - добавил Кузин.

Напомним, 15 июля на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы петербуржцы подписывались под иском в суд об отмене результатов голосования по "обнулению" президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию. В день мероприятия никто из его участников задержан не был.

Впоследствии полиция составила протокол в отношении муниципального депутата города Пушкин и координатора "Левого фронта" Сергея Лазарева. Его обвинили в участии в несанкционированном митинге, за который полицейские приняли очередь желающих подписаться под иском. Суд оштрафовал Лазарева на 12 тысяч рублей.

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