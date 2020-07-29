Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

14:38

Полицейские задержали замглавы МО "Гавань" Кузина

фото ЗакС политика Полицейские задержали замглавы МО "Гавань" Кузина

Заместителя главы муниципального образования "Гавань" и координатора "Открытой России" Сергея Кузина 29 июля задержали для составления протокола за участие в акции в рамках кампании "НЕТ", прошедшей 15 июля. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам замглавы муниципалитета. 

Его остановили недалеко от места работы около 14-30 и предложили проехать в 28 отдел полиции для составления протокола.

- Какая именно статья мне вменяется, мне не сообщили, - добавил Кузин.

Напомним, 15 июля на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы петербуржцы подписывались под иском в суд об отмене результатов голосования по "обнулению" президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию. В день мероприятия никто из его участников задержан не был. 

Впоследствии полиция составила протокол в отношении муниципального депутата города Пушкин и координатора "Левого фронта" Сергея Лазарева. Его обвинили в участии в несанкционированном митинге, за который полицейские приняли очередь желающих подписаться под иском. Суд оштрафовал Лазарева на 12 тысяч рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:15 Милонов выступает за запрет продажи алкоголя по воскресеньям

15:48 Памфилова недовольна ответами на жалобы, связанные с плебисцитом по Конституции

15:14 После железнодорожной аварии в Купчино возобновили регулярное движение поездов

14:55 Туроператоры перечислили страны, готовые в ближайшее время "открыться" для россиян

14:38 Муниципал: Полицейские задержали замглавы МО "Гавань" Кузина

14:25 Петербургских другороссов оштрафовали за акцию против свалки в Шиесе

13:57 Из-за штормового предупреждения в Петербурге закрыли сады и скверы

13:56 Кремль надеется на скорейшее завершение протестов в Хабаровске

13:22 Муниципал: Дело об отмене результатов выборов в МО "Московская застава" отложили до сентября

13:21 Под Минском задержали 32 сотрудника иностранной ЧВК

13:18 В Комсомольске-на-Амуре задержали поддерживавших Фургала демонстрантов

12:54 В Петербурге задержали несколько мигрантов по делу о терроризме

12:36 Осенние выборы в Архангельске и Коми пройдут в течение трех дней

12:32 Глава псковского Облизбиркома анонсировал высококонкурентные выборы

12:10 Больше половины жителей Ленобласти в начале весны считали важной интеграцию региона с Петербургом

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru