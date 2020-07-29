Туроператоры перечислили страны, готовые в ближайшее время "открыться" для россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отчиталась о перечне стран, которые уже готовы открыть свои границы для граждан РФ, делится "Деловой Петербург". Это - Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Мальта, Абхазия и Арабские эмираты.

На данный момент авиасообщение между странами отсутствует, однако перечисленные государства будут только рады начать принимать отечественных туристов, добавила Ломидзе.

"По неподтвержденным неофициальным данным в скором времени могут открыть сообщение со следующим блоком стран: Венгрия, Южная Корея и Арабские Эмираты. Но подчеркиваю, что это информация неподтвержденная никакими официальными документами. Верить нужно только официальным заявлениям Ростуризма", - пояснила Ломидзе.

Отметим, на сегодняшний день в РФ официально известно о более чем 828 тысячах заражения коронавирусом.