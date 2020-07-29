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16:15

Милонов выступает за запрет продажи алкоголя по воскресеньям

фото ЗакС политика Милонов выступает за запрет продажи алкоголя по воскресеньям

Петербургский депутат Виталий Милонов, работающий в Государственной думе, представил свое видение антиалкогольных запретов, в которых, по его мнению, стала явственно нуждаться Россия. Если бы у него была возможность выбирать день недели, в который нельзя было бы свободно приобрести спиртное, то он остановился бы не на пятницах, как иногда предлагают с различных трибун, а на воскресеньях. В этом предложении есть своя логика, подчеркивает Милонов, а также забота о здоровье соотечественников и приносимой ими пользе обществу.

"Чтобы в воскресенье уже никто не пил, потому что понедельник - рабочий день, и не нужно, чтобы люди шли с больной головой. А то они идут с похмелья с больной головой на работу, работают плохо, у них травматизм повышенный на работе - зачем нам это надо?", - приводит его довод агентство новостей "Москва".

При этом Милонов готов был бы в обсуждаемом вопросе пойти на небольшие уступки и открывать на пару утренних воскресных часов магазины для "совсем законченных алкашей, которые уже похожи на животных и не могут без опохмелки обойтись".

Ранее идею "трезвых пятниц" предложило реализовывать управление МВД по Красноярскому краю, сетуя на ненормальное количество преступлений и правонарушений, регулярно совершаемых в этот день недели.


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