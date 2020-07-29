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16:31

Решивший поприветствовать гражданина РФ Стивена Сигала бурятский блогер обвинен в хулиганстве

фото ЗакС политика Решивший поприветствовать гражданина РФ Стивена Сигала бурятский блогер обвинен в хулиганстве

Бурятский блогер Дмитрий Баиров стал фигурантом административного дела о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) после того, как попытался поприветствовать приехавшего в Улан-Уде американского актера с российским гражданством Стивена Сигала, информирует "МБХ медиа".

Согласно протоколу, увидев в компании с медийным деятелем главу Бурятии Алексея Цыденова, Баиров начал кричать, "пренебрегая моралью общества и нормами нравственности", параллельно хамя службе безопасности и агрессивно "удовлетворяя свои индивидуалистические потребности".

За фразу "Hello, my friend" и адресованный Цыденову вопрос о том, почему он не носит маску, Баиров и стал фигурантом дела.

В то же время составивший на блогера протокол полицейский не смог объяснить значение фраз "индивидуалистические потребности" и "нормы нравственности".

Напомним, указ о предоставлении гражданства РФ Стивену Сигалу президент Владимир Путин подписал в ноябре 2016 года. 

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