Пархоменко не видит смысла в общении хабаровчан с Дегтяревым

Политический обозреватель Сергей Пархоменко предрек неизбежное "затухание" протестных акций в Хабаровске, первоначально вызванных арестом экс-губернатора Сергея Фургала и увеличившихся в масштабе в связи с назначением "варяга" Михаила Дегтярева врио главы региона. По мнению публициста, демонстрантам не хватает лидеров и внятных конкретизированных требований. Таковым, отметил он, могло бы стать требование как можно более раннего проведения выборов, пока ожидающихся только осенью следующего года, однако протестующие не особенно активно его артикулируют.

"Нужны экономические требования, переходящие в политические, но пока все крутится вокруг поверхностных вещей - "Врио губернатора, выйди на крыльцо". Ну, выйдет он к вам на крыльцо и чего он вам скажет? Зачем вам разговор с этим балбесом, он что, что-нибудь решает, в чем-нибудь понимает, его мнение обладает хоть каким-нибудь весом? Да нет, на черта он вам сдался, наоборот, забудьте о его существовании", - заявил аналитик на "Эхе Москвы".

При этом Пархоменко советует хабаровчанам быть реалистами и не тратить энергию на невозможные ожидания в виде освобождения Фургала, обвиняемого в организации убийств: "понятно, что его уже не выдрать из этих зубов".

Несанкционированные митинги в городе продолжаются третью неделю. По многим оценкам, демонстрация в минувший уик-энд стала самой массовой за последние 30 лет. Новое руководство края просит людей перестать собираться в таком формате.