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17:25

Открытие нового участка проспекта Ветеранов откладывается

фото ЗакС политика Открытие нового участка проспекта Ветеранов откладывается

Открытие для автомобилей продолжения проспекта Ветеранов на запад, анонсировавшееся ранее муниципальным советом МО "Сосновая Поляна" 31 июля, перенесли как минимум на осень, о чем сообщает строительное издание "Канонер" со ссылкой на главного подрядчика по контракту - входящее в группу компаний "Возрождение" АО "Производственное объединение Возрождение".

Новый участок дороги в начале исполнения работ поделили на два отрезка. Первый, открытый для движения транспорта в декабре прошлого года, соединяет перекрестки, на которых проспект Ветеранов пересекается с будущей улицей Владимира Пчелинцева и с проспектом Буденного. Второй участок, о котором идет речь, дойдет до улицы Пионерстроя и таким образом превратит в единое целое существующие порознь куски проспекта.

Продолжение дороги потребовалось для нужд обитателей новых жилых комплексов в Новосергиево, которые пять последних лет активно строит компания Setl Group.

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