Замглавы МО "Гавань" вменили "арестную" статью и оставили на ночь в полиции

Координатор "Открытой России" и заместитель главы муниципалитета "Гавань" Сергей Кузин проведет ночь на 30 июля в 28 отделе полиции, куда его ранее доставили. Задержанный написал об этом в своем Telegram-канале.

Кузину вменяют организацию несанкционированного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП) за состоявшийся 15 июля сбор подписей под иском об отмене результатов голосования по поправкам в Конституцию. Это влечет наложение штрафа в размере до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или арест на срок до 10 суток.

Ранее за ту же акцию был оштрафован муниципальный депутат города Пушкин и координатор "Левого фронта" Сергей Лазарев. Его обвинили в участии в несанкционированном митинге, за который полицейские приняли очередь желающих подписаться под иском. Суд оштрафовал Лазарева на 12 тысяч рублей.

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