Экс-корреспондент хабаровского телеканала "Губерния" заявила о претензиях силовиков относительно освещения протестов

Хабаровский телеканал "Губерния" мог подвергнуться давлению со стороны силовых структур из-за освещения протестной деятельности в городе, вызванной арестом экс-губернатора региона Сергея Фургала, поделилась у себя в Instagram экс-корреспондентка издания Александра Теплякова.

Еще 11 июля журналисты телеканала выпустили сюжет о несанкционированных мероприятиях, однако уже 13 числа, по её словам, материал на официальном уровне "забраковали".

"Когда сотрудники пришли в понедельник на работу, от руководства поступила такая информация, что если мы покажем это в эфире, то все 200 человек, которые работают на „Губернии", пойдут на улицу, это будет наш последний прямой эфир", - поделилась Теплякова.

Девушка утверждает, что на определенных лиц могли оказывать давление силовики, других же - вызывали "на ковер".

Теплякова уволилась из "Губернии" после 2,5 лет работы, однако, уверяет она, это никоим образом не связано с происходящем в регионе.

Отметим, по словам кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, администрации президента ничего неизвестно о силовом давлении на телеканал "Губерния": "Мы поинтересуемся ситуацией, но это, конечно, недопустимо".

Сегодня в Хабаровске вновь проходят стихийные акции протеста в поддержку Фургала, отправленного в СИЗО по обвинению в убийствах 15-летней давности. Собравшиеся скандируют: "Наш край — наша правда!", "Мы здесь власть!" и даже "Путина в отставку!".