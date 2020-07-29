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17:56

Рыбаков считает, что для журналистов прошло время отстраненного анализа

фото ЗакС политика Рыбаков считает, что для журналистов прошло время отстраненного анализа

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков заявил, что на фоне все более частого преследования журналистов российским государством они становятся самостоятельными политическими игроками и не могут оставаться в стороне или "над схваткой". По мнению демократа, ситуация в стране такова, что сама жизнь начала обязывать их занимать ту или иную политическую позицию, и это для него правильно, поскольку без "медиапроводников" победить несправедливость у общества не хватает сил.

"Сейчас не время для отстраненного холодного описания картинки. Журналисты сейчас выглядят как пловцы в бассейне, в котором нет воды, и "Яблоко" пытается путить туда воду, открыть этот кран, а журналисты рассказывают - "знаете, не все получается в открытии воды". Да, нам действительно не все все удается, но это не только уже наша задача, это не вопрос того, получится у "Яблока" или нет, это вопрос того, получится ли у нас вместе спасти страну от скатывания в бездну, добиться и вернуть свободу слова". - произнес политик в эфире "Эха Петербурга".

В качестве образцов для подражания Рыбаков привел Юрия Щекочихина, Льва Шлосберга и Бориса Вишневского, сочетающих в себе качества журналиста и политика и при этом обладающих доверием людей. Характерно, что все они имели или имеют прямое отношение к партии Рыбакова.

Отметим, что начиная с весны 2020 года в России увеличилось число резонансных дел против журналистов. Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма, а Иван Сафронов обвиняется в государственной измене. Административный арест за одиночный пикет, не требующий согласования властями, в мае отбыл также журналист Илья Азар. Наконец, петербургскому журналисту Давиду Френкелю во время исполнения им профессиональных обязанностей полицейские сломали руку на избирательном участке, после чего в случившемся был обвинен сам фотокорреспондент "Медиазоны", которого суд обязал платить штраф.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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