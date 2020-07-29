Смольный определился с поставщиком машин скорой помощи на 173 млн рублей

Администрация Северной столицы выбрала подрядчика для исполнения закупки, предполагающей приобретение в нужды города 45 новых специализированных машин скорой помощи, информируется на сайте госзаказа.

В конкурсе победила компания ООО "Автодом", с которой заключили контракт на сумму 173,1 млн рублей.

Претензии на тендер имела также фирма ООО "Аларм-Моторс Лахта", однако конкурсная комиссия сочла заявку несоответствующей условиям заявки.

О необходимости приобретения 45 машин "скорой" петербургские власти известили 23 июля. Начальная цена тендера составляла 174 млн рублей.