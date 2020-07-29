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18:23

Защитник Шиеса прошел мунфильтр для участия в выборах архангельского губернатора

фото ЗакС политика Защитник Шиеса прошел мунфильтр для участия в выборах архангельского губернатора

"Яблочный" кандидат на пост губернатора Архангельской области Олег Мандрыкин собрал и подал в региональный изборком необходимоее число подписей муниципалов, сообщили в партии. От него требовалось 189 подписей, причем 43 их обладателя должны были представлять три четверти существующих в области муниципалитетов. Мандрыкин собрал 214 автографов и подал 198 из них. Начинающий политик получил известность и популярность у местных жителей своим участием в экологическом протесте на станции Шиес, принесшим успех борцам со строительством крупного мусорного полигона.

В интервью изданию "МБХ Медиа Северо-Запад" 51-летний бизнесмен Мандрыкин рассказал, что власть всячески препятствовала сбору подписей, однако ему все же удалось справиться.

"Губернатор (врио губернатора Александр Цыбульский - прим ЗАКС.Ру) за 4 месяца никак себя не проявил, кроме желания попиариться. Если Мандрыкина допустят, то это будет настоящая конкурентная борьба", - рассказал он накануне, выразив уверенность в победе в случае регистрации.

Отметим, что в Архангельской области решили провести выборы в течение трех дней, что позволяет новейший закон. Мандрыкин новшество не приветствует.

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