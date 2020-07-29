Беглов пообещал "иммунизировать" петербуржцев к осеннему периоду ОРВИ

Петербургский градоначальник Александр Беглов заверил, что городская система здравоохранения всецело подготовится к осенне-зимнему периоду ОРВИ, оповещает пресс-служба Смольного.

"Президент дал поручение просчитать и учесть в этой работе риски сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также возможное обострение ситуации с распространением коронавирусной инфекции", - отчитался губернатор.

По его уверению, на сегодняшний день в городе "активно проводится работа по иммунизации населения". Согласно плану, привитыми должны быть порядка 2,8 млн человек и почти 500 тысяч детей.

Из бюджета города будут выделены средства на покупку свыше 117 тысяч вакцин от гриппа. Дополнительно у метро и ТЦ развернут мобильные прививочные пункты.

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