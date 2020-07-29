Невский завод намерен стать ключевым энергомашиностроительным предприятием Петербурга

Руководство Невского завода намерено занять ключевую позицию и стать опорой энергомашиностроительного кластера, о появлении которого в ближайшем будущем в Петербурге объявило 20 июля Министерство промышленности и торговли, передает ТАСС.

"Для этого у завода есть все возможности: конструкторско-технологический потенциал, успешный опыт локализации высокотехнологичного оборудования мирового уровня, наличие площадок для наращивания производственных мощностей, высококвалифицированный инженерный центр", - рассказали журналистам на предприятии.

Администрация завода предполагает и надеется, что вхождение в создаваемый кластер, в частности, позволит увеличить добавленную стоимость изготавливаемой продукции и конкурентоспособность организации.

Невский завод основали в середине XIX века, и это одно из старейших сохранившихся до наших дней производств. Здесь создают самые мощные в России газотурбинные установки.